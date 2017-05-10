Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı okuldan atıldı

Çavuşoğlu: YPG'ye verilen her silah Türkiye için tehdittir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye ağır silah verme kararına ilişkin açıklamasında, "YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir" dedi