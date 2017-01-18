15:25, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Karamollaoğlu: ABD PKK'ya ve PYD'ye açıkça destek veriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Berat Kandili'nin Müslümanların bir araya gelmesi için vesile olmasını diledi.

ABD Başkanı Trump'ın PKK'nın Suriye kolu PYD'ye silah verilmesi talimatına ilişkin Karamollaoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri kapalı kapılar ardında artık politika üretmiyor Güneydoğu ile ilgili. Çok açık, çok net, Türkiye'yi bölme teşebbüsünde bulunan PKK'ya ve PYD'ye destek veriyor. Kendisinin stratejik müttefiki olarak takdim ediyor bütün dünyaya. Kendi askerlerini onların her icraatının içine bizzat bayraklarıyla sokuyor.

Burada 'gittiğimiz zaman bu fotoğrafları onların önüne koyacağız' diyorlar. O fotoğrafı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın önüne koymaya ihtiyaç yok ki. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunu deklare ediyor 'Ben böyleyim' diye."

İslam ülkelerinin dışarıdan müdahale ile birbirleriyle çatışma haline sokulduğunu da belirten Karamollaoğlu, Türkiye'nin dış politikasının sağlam temeller üzerine oturtulması gerektiğini söyledi.