15:34, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Hollanda'da göçmenler kendini daha az güvende hissediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hollanda İstatistik Bürosu (CBS) ile Güvenlik ve Adalet Bakanlığının birlikte yaptığı araştırma, göçmenlerin ülke genelinde ve yaşadıkları mahallenin dışında Hollandalılara göre kendilerini daha az güvende hissettiğini ortaya koydu.

CBS'nin sunduğu 2016 yılının güvenlik izlenimleri raporuna göre, Hollanda'da yaşayan göçmenlerin yüzde 24'ü hırsızlık, şiddet, kötü muamele gibi bazı girişimlere karşı kendini güvende hissetmiyor.

Raporda, özellikle güvensizlik hissinin dört büyük göçmen grubu olan Türkler, Faslılar, Surinamlılar ve Antiller arasında yaygın olduğu, mültecilerin ise kendilerini bu gruplardan daha fazla güvensiz hissettikleri belirtildi.

Göçmenlerin kendilerini daha az güvende hissetmelerinin nedeni olarak yaşam tarzlarının Hollandalılara göre farklı olması gösterildi.