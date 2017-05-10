Dünya Bülteni Haber Portalı

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"Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısı ilk oturumda onaylandı

"Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısı İsrail parlamentosundaki birinci oturumda onaylandı ancak tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için parlamentodaki iki farklı oturumda daha onaylanması gerekiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail parlamentosu "Yahudi Ulus Devleti" olarak bilinen tartışmalı yasa tasarısını onayladı.

İsrail Parlamentosu daha önce de gündeme gelen ancak koalisyon ortakları arasında tartışmaya neden olarak kabul görmeyen "Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısını birinci oturumda onayladı. Parlamentodaki Ortak Arap Listesi'nden yapılan yazılı açıklamada tasarının 41 hayıra karşı 48 evet oyu ile geçtiği belirtildi.

İsrail devletinde "kendi kaderini tayin etme hakkını sadece Yahudilere has kılan" ve İsrail'i "tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet" olarak tanımlayan bu tasarının yasalaşarak yürürlüğe girebilmesi için parlamentodan iki farklı oturumda daha onaylanması gerekiyor.

Tasarının yasalaşması halinde İsrail'in resmi dili sadece İbranice olacak ve Arapça kendisine tanınan mevcut özel statüsünü yitirecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun desteklediği söz konusu tasarı 2015'te de gündeme gelmiş ancak koalisyon ortaklarının itiraz emesi üzerine yasama komisyonunun gündemine alınmamıştı.

"BU YASA ARAPLARA SAVAŞ İLANIDIR"

Öte yandan parlamentoda 13 milletvekili ile temsil edilen Ortak Arap Listesi, tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak bunun ülkedeki Arap vatandaşlara "savaş açmak" anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada,"İsrail hükümetinin desteklediği Yahudi Ulus Devleti tasarısı ülkedeki Arap vatandaşların konumlarına ve haklarına savaş açmak anlamına gelmektedir" ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu İsrail'de yaşayan vatandaşların yüzde yirmisini İsrail vatandaşı Araplar oluşturuyor.



İlgili Konular israil filistin
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