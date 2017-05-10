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PYD/PKK ile Arap aşiretleri arasında çatışma
PYD/PKK ile Arap aşiretleri arasında çatışma

Suriye'nin Haseki ilinde, PYD/PKK ile Harap Şayr köyü halkı arasında çatışma çıktı, PYD üyeleri aralarında kadınların da bulunduğu 50 kadar köylüyü bilinmeyen bir yere götürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeyinde, PYD/PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin kuzey kırsalında, PYD/PKK ile bölgedeki Arap aşiretler arasında çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütünün zorla askere aldığı Rami Turki adlı Arap genç örgüt saflarından kaçtı. PYD/PKK da Rami'yi Harap Şayr köyünde yakalamak istedi.

PYD/PKK mensupları Rami'yi teslim almak için köye baskın yaptı. Köylüler ile terör örgütü üyeleri arasında tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede çatışmaya dönüştü.

Köylülere destek için Tel Verd, Deldera, Mecebra köylerinden gelenlerin de karıştığı çatışmada, iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

PYD/PKK militanları, takviye güçlerle köyü 6 saat kuşatma altında tuttu. Terör örgütü üyeleri çatışma sonrasında köye girip aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu 50 kadar kişiyi bilinmeyen bir yere götürdü.

PYD/PKK ve Arap aşiretleri geçen hafta da Şeddadi ilçesinde çatışmış, olayda en az 10 PYD mensubu ölmüştü.

DEAŞ, 25 Şubat 2016'da, şiddetli çatışmaların ardından Haseke'nin güneyindeki Şeddadi'den çekilerek ilçeyi PYD/PKK'ya bırakmıştı. PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde kontrolündeki bölgelerde, Arap ve Türkmenler zorunlu göç, keyfi tutuklama ve işkence gibi uygulamalara maruz kalırken Kürtler de zorla askere alınıyor.

 



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