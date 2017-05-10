16:18, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Azerbaycan İtalya'dan yeni nesil eğitim uçağı aldı





Azerbaycan Hava Kuvvetleri için İtalyan "Leonardo Aircraft" şirketinin üretimi olan yeni nesil reaktif M-346 tipi uçak alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İtalya'dan yeni nesil eğitim uçağı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri için İtalyan "Leonardo Aircraft" şirketinin üretimi olan yeni nesil reaktif M-346 tipi uçak alındığı bildirildi. Açıklamada, Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un uçağı inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

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