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ABD öncülüğündeki uçak Rakka'da sivilleri vurdu
ABD öncülüğündeki uçak Rakka'da sivilleri vurdu

Koalisyon uçağının Rakka'nın Mansura beldesinde yerleşim yerini bombalaması sonucu 10 sivil yaşamını yitirdi, 13'ü yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçağının, Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinin Mansura beldesinde yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğü, 13'ünün yaralandığı bildirildi.

Mansura'da yerli aktivistlerden Hamza el Hasan yaptığı açıklamada, koalisyona ait bir savaş uçağının Rakka'nın 20 kilometre batısındaki Mansura beldesinde yerleşim yerini bombaladığını aktardı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 13'ünün de yaralandığını ifade eden Hasan, saldırıda 5 evin yıkıldığını ve çok sayıda evin hasar gördüğünü belirtti.

Koalisyona ait savaş uçaklarının 2 gün önce de Rakka'ya düzenlediği hava saldırısında 16 sivil ölmüştü.



İlgili Konular ABD Suriye
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