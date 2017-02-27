16:58, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

AÖF ara sınav sonuçları açıklandı





Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. AÜ'den yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencileri, 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi ara sınav sonuçlarına öğrenci otomasyonundan erişebilecek. 2016-2017 bahar dönemi dönem sonu sınavları 3-4 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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