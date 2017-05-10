17:17, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Cizre Belediyesinden tarihi eserlere restorasyon

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesi tarafından, ilçedeki tarihi Mir Abdaliye Medresesi ve Mem-u Zin Türbesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

Yapılan görevlendirmenin ardından Cizre Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Adanur'un ilçeyi hak ettiği belediye hizmeti ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belediye, ilçedeki tarihi eserleri koruyarak yaşatmak için restorasyon çalışmaları yürütüyor.

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü Restorasyon Birimi tarafından ilçenin simgelerinden biri olan Mem-u Zin Türbesi ve Mir Abdaliye Medresesi'nde restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği, kentin tarihi mirası olan türbe ve medrese, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak.