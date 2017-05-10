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İslam ülkelerinin diplomat adayları Bakü'de buluştu
İslam ülkelerinin diplomat adayları Bakü'de buluştu

Azerbaycan'da İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nca "Uluslararası İİT Modeli" diplomasi simülasyonu zirvesi düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam ülkelerinin diplomat adayları, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nun (İKGF-Dİ) Azerbaycan'da düzenlediği, "Uluslararası İİT Modeli" diplomasi simülasyonu zirvesinde bir araya geldi.

Bakü'deki toplantıda, diplomatlar ve akademisyenler ile adaylar arasında tecrübe paylaşımı yapıldı. Diplomat adaylarına, belirlenen ülkenin politikalarını temsil edebilmeleri için kamuya hitap etme, grup iletişimi, araştırma, politika analizi, aktif dinleme, uzlaşma, uyuşmazlıkları çözme, not alma, teknik yazarlık gibi farklı konularda bilgiler verildi ve bu bunları kullanmaları istendi.

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk, Türkiye'nin 1969'dan beri üye olduğu İİT'nin çok önemli bir uluslararası örgüt haline geldiğini, üye sayısının hızla arttığını söyledi. Öztürk, son dönem bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığında İİT'nin ciddiyet, önem ve bu konulara olan katkısının daha çok ortaya çıktığını belirtti.

Böyle bir teşkilatın gençlik yapısı olmaksızın geleceğe dönük söyleyeceklerinin çoğunun sağlıklı olmayacağını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede çeşitli forumlar düzenlendi. Forumlarda önemli konular gençlerin önüne getiriliyor ve onlar sanki bu sorunlarla karşı karşıyalar ve çözüm üretmek zorundalar gibi vakaları simülasyon şeklinde işliyorlar. Bu çok kıymetli bir simülasyon çalışması. Bunların kıymeti önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşılacak. Bu arkadaşlar, ülkelerinde geleceğin siyasetçisi, üniversite hocası, fikir önderi olacağından emin olduğumuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu birliktelikler, arkadaşlarımızın hem kültürel hem bilimsel hem de İslami anlamda temel prensipleri benimsemiş ve özümsemiş kişiler olarak ileriki dönemde karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde ve fırsatların değerlendirilmesinde kullanmak anlamında çok önemli. Biz de buraya gelerek bu yılki tema olan İslam karşıtlığı ve iyi yönetişim anlamında bilgilerimizi ve tecrübelerimizi paylaşarak arkadaşlarımızın bu simülasyon çalışmasına katkı sağlamak istedik."

GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR DENEYİM

Başbakanlık Müşaviri Mehmet Babacan da İKGF-Dİ'nin yaptığı faaliyetlerle kapasite inşaası bakımından uzun dönemde iyi sonuçlar alınacağını kaydetti.

"İİT Modeli" etkinliklerinin kısa dönemde de iyi bir motivasyon sağlayan, gençlerin tecrübe edinmelerine yardımcı olan bir platform olduğunu ifade eden Babacan, "En önemli şey gençlerin karşılıklı diyaloğa girmeleri. Önemli bir deneyim ve kazanım. Türkiye bu kuruluşun yüzde yüz arkasında. Merkezi de İstanbul'da. İKGF-Dİ ve yaptığı faaliyetler önümüzdeki dönemde İİT ülkelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini çok ileri götürecek bir platform. Öğrenciler iki gün boyunca hem diplomatik hem ekonomik hem siyasi bir eğitim sürecine tabi tutulacak." şeklinde konuştu.

"Uluslararası İİT Modeli" diplomasi simülasyonu zirvesinin açılışına Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Abdülaziz Al Nasser, İKGF-Dİ yetkilileri ile üye ülkelerden akademisyen ve uzmanlar katıldı.

Toplantıda, İslam Dünyası Ortak Gençlik Günü'nün oluşturulmasına ilişkin teklif hazırlandı. 12 Mayıs'ta Bakü'de toplanacak İİT Gençlik Bakanları Konseyi'nin kabul etmesi halinde,

İKGF-Dİ'nin kuruluş günü olan 3 Eylül, "İİT Ortak Gençlik Günü" olarak ilan edilecek.

İİT üyesi 35 ülkeden yaklaşık 100 gencin katıldığı etkinlik yarın da devam edecek. Genç diplomat adaylarının iki gün boyunca tartışacakları ve kabulü öngörülen 55 maddelik karar taslağında, FETO ve DEAŞ ile uluslararası arenada mücadelenin önemi, mülteci sorunu, Hocalı katliamının uluslararası arenada tanınması, İslamofobi ve gençliğin radikalleşmesi tehdidine karşı ortak programların uygulanması gibi konular yer alıyor.

"Uluslararası İİT Modeli" etkinliğinin ilki 2011'deTürkiye'de, ikicisi 2012'de Tataristan'da, üçüncüsü 2013'de Malezya’da, dördüncüsü 2016'de İran'da gerçekleştirilmişti.



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