Kosova'da hükümet düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Muhalefetteki Kosova için Girişim (Nisma), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) partilerinin önerisiyle yapılan oylamada 115 milletvekilinden 78'i hükümete güvensizlik oyu verdi.
Oylamada güvensizlik oyu kullanmayan tek parti iktidardaki Kosova Demokratik Birliği (LDK) oldu.
Kosova'da Başbakan İsa Mustafa'nın liderliğindeki koalisyon hükümetinin düşürülmesi, planlanandan bir yıl önce seçimlere gidilmesi anlamına geliyor. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin 30 ila 45 gün içinde genel seçim için tarih belirlemesi gerekiyor.
Kosova Başbakanı Mustafa güvensizlik oylamasının, siyasi bir karar olduğunu belirterek, geçmiş hükümetlerin yol açtığı zararın mevcut hükümete yüklenmek istendiğini söyledi.
Mustafa, koalisyon hükümeti döneminde AB ülkeleriyle vize muafiyeti konusunda 95 kriterden 94'ünün yerine getirildiğini, Kosova'nın bölgede en yüksek ekonomik büyüme düzeyine eriştiğini, terörizmle ve her türlü aşırılıkla mücadelede, göç yönetimi konusunda büyük başarı gösterildiğini dile getirdi.
Hükümetinin, ekonomik açıdan Türkiye'ye ve Batılı ülkelere yöneldiğine de işaret eden Mustafa, "Bu oylamanın, ülkeyi kargaşaya sürükleyeceğini ve kurumlara olan güvensizliği güçlendireceğini, yolsuzluk ve rüşvet yoluyla milyonları aşan kamu gelirini kötüye kullananları sorumluluktan muaf tutmayı amaçladığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.
Mustafa, iktidarı 140 milyon avro tutarında borçla devraldıklarını, hükümetleri sırasında bu borçların ödendiğini belirterek, devlet bütçesinin iki yılda 400 milyon avroya ulaştığını da sözlerine ekledi.
PDK'nin meclis grup başkanı Zenun Pajaziti güvensizlik oylamasının başlıca nedeninin ekonomik gelişmedeki durgunluk olduğunu savunarak, partisinin Kosova halkının iradesinin destekçisi olduğunu ifade etti.
İsa Mustafa'nın liderliğindeki koalisyon hükümeti, 2014 yılının aralık ayında PDK ile Kosova Demokratik Birliği (LDK) tarafından kurulmuş, koalisyona Sırp milletvekilleri de destek vermişti.
ABD yönetimi, El Nusra'nın yöneticilerinin yakalanmasına yardım edenlere milyonlarca dolar ödül verecek
Fransa, olağanüstü hal uygulaması gerekçe gösterilerek kapatılan cami yeniden ibadete açılacak
Azerbaycan'da İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nca "Uluslararası İİT Modeli" diplomasi simülasyonu zirvesi düzenlendi
Meksika'da, 2016 yılında uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalar, 23 bin can aldı
Kosova'da koalisyon hükümeti, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasında iktidar ortağı Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) desteğiyle düştü.
Azerbaycan'da İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nca "Uluslararası İİT Modeli" diplomasi simülasyonu zirvesi düzenlendi
Koalisyon uçağının Rakka'nın Mansura beldesinde yerleşim yerini bombalaması sonucu 10 sivil yaşamını yitirdi, 13'ü yaralandı
Azerbaycan Hava Kuvvetleri için İtalyan "Leonardo Aircraft" şirketinin üretimi olan yeni nesil reaktif M-346 tipi uçak alındı
Suriye'nin Haseki ilinde, PYD/PKK ile Harap Şayr köyü halkı arasında çatışma çıktı, PYD üyeleri aralarında kadınların da bulunduğu 50 kadar köylüyü bilinmeyen bir yere götürdü
"Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısı İsrail parlamentosundaki birinci oturumda onaylandı ancak tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için parlamentodaki iki farklı oturumda daha onaylanması gerekiyor
Hollanda İstatistik Bürosu, göçmenlerin kendilerini daha az güvende hissettiklerini ortaya koyan veriler yayımladı
Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Audu Ogbeh, ülkede etkili olan açlıkla mücadele çerçevesinde 10 yıllık strateji eylem planı hazırladıklarını bildirdi.
ABD'nin YPG'ye ağır silah vermesiyle ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Türkiye'nin endişesini çözmeye çalışacağız" dedi
Filistinli akademisyen Dr. Azzam et-Temimi, Heniyye liderliğinde Hamas'ın geleceğini değerlendirdi