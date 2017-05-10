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Kosova'da hükümet düştü
Kosova'da hükümet düştü

Kosova'da koalisyon hükümeti, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasında iktidar ortağı Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) desteğiyle düştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Muhalefetteki Kosova için Girişim (Nisma), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) partilerinin önerisiyle yapılan oylamada 115 milletvekilinden 78'i hükümete güvensizlik oyu verdi.

Oylamada güvensizlik oyu kullanmayan tek parti iktidardaki Kosova Demokratik Birliği (LDK) oldu.

Kosova'da Başbakan İsa Mustafa'nın liderliğindeki koalisyon hükümetinin düşürülmesi, planlanandan bir yıl önce seçimlere gidilmesi anlamına geliyor. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin 30 ila 45 gün içinde genel seçim için tarih belirlemesi gerekiyor.

Kosova Başbakanı Mustafa güvensizlik oylamasının, siyasi bir karar olduğunu belirterek, geçmiş hükümetlerin yol açtığı zararın mevcut hükümete yüklenmek istendiğini söyledi.

Mustafa, koalisyon hükümeti döneminde AB ülkeleriyle vize muafiyeti konusunda 95 kriterden 94'ünün yerine getirildiğini, Kosova'nın bölgede en yüksek ekonomik büyüme düzeyine eriştiğini, terörizmle ve her türlü aşırılıkla mücadelede, göç yönetimi konusunda büyük başarı gösterildiğini dile getirdi.

Hükümetinin, ekonomik açıdan Türkiye'ye ve Batılı ülkelere yöneldiğine de işaret eden Mustafa, "Bu oylamanın, ülkeyi kargaşaya sürükleyeceğini ve kurumlara olan güvensizliği güçlendireceğini, yolsuzluk ve rüşvet yoluyla milyonları aşan kamu gelirini kötüye kullananları sorumluluktan muaf tutmayı amaçladığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Mustafa, iktidarı 140 milyon avro tutarında borçla devraldıklarını, hükümetleri sırasında bu borçların ödendiğini belirterek, devlet bütçesinin iki yılda 400 milyon avroya ulaştığını da sözlerine ekledi.

PDK'nin meclis grup başkanı Zenun Pajaziti güvensizlik oylamasının başlıca nedeninin ekonomik gelişmedeki durgunluk olduğunu savunarak, partisinin Kosova halkının iradesinin destekçisi olduğunu ifade etti.

İsa Mustafa'nın liderliğindeki koalisyon hükümeti, 2014 yılının aralık ayında PDK ile Kosova Demokratik Birliği (LDK) tarafından kurulmuş, koalisyona Sırp milletvekilleri de destek vermişti.

 



İlgili Konular Kosova
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