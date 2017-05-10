Almanya'dan Türkiye için 'sıcak' açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Türkiye'yi, Batı'nın özgürlüğünün korunması konusunda çok önemli bir NATO müttefiki olarak gördüklerini ve NATO'dan "dışlamak" gibi bir düşüncenin mümkün olamayacağını söyledi.
Schaefer, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, "Türkiye'de insan hakları ihlalleri bulunduğu ve NATO'nun gelecekte Türkiye'nin üyeliğini sorgulayıp sorgulamayacağı" şeklindeki sorusu üzerine, Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenlik ve savunma politikası açısında çok önemli yeri olduğunu kaydetti.
Schaefer, "Alman hükümetinin, bizimle kuşaklardan bu yana Batı'nın özgürlüğü için mücadele eden Türkiye gibi önemli bir partneri NATO'dan dışlamak gibi en ufak bir düşüncesi ve planı olmadığı konusunda kesin olarak güvence verebilirim." dedi.
Türkiye ile bazı konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade eden Schaefer, "Tüm bunlar, Türkiye'nin üyeliğinin ve savunma ittifakının sorgulanması için bir neden olamaz." diye konuştu.
Bir gazetecinin, Türkiye'nin idam cezasını yeniden uygulamak istediği şeklindeki ifadesi üzerine de Schaefer, idam cezasının uygulandığı NATO'ya üye olan başka bir ülkenin daha bulunduğunu hatırlattı.
Basın toplantısına katılan Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter de Türkiye ile olduğu gibi birçok farklı ülkeyle görüş ayrılıkları yaşayabileceklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin, hem NATO üyeliği ve ekonomik işbirliği konularında hem de Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk asıllı insandan dolayı kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu bildirdi.
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, "Alman hükümetinin, Batı'nın özgürlüğü için mücadele eden Türkiye gibi önemli bir partneri NATO'dan dışlamak gibi en ufak bir düşüncesi ve planı olmadığı konusunda kesin olarak güvence verebilirim" dedi
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