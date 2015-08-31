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ASELSAN’dan bir günde 7 imza
ASELSAN’dan bir günde 7 imza

ASELSAN, IDEF 2017'nin 2. gününde Türkiye ve dünyanın önde gelen şirket ve kurumları ile 7 farklı anlaşmaya imza attı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ASELSAN, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2017) 2. gününde Türkiye ve dünyanın önde gelen şirket ve kurumları ile 7 farklı anlaşma imzaladı.

Türk Savunma Sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN ile dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden ANTONOV firması arasında aviyonik ve özel görev ekipmanları alanında işbirliği yapılmasına yönelik olarak mutabakat muhtırası imza altına alındı.

Bu kapsamda, ilk aşamada, ANTONOV tarafından üretilmekte olan AN-148 ailesi için aviyonik sistem ve özel görev ekipmanlarının sağlanması hedefleniyor. Taraflar, bunun ötesinde, potansiyel işbirliği kapsamının genişletilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında da bir iyi niyet anlaşması imzalandı.

Anlaşması ile obüs, tank, silah kuleleri ve benzeri silahlar ile muharebe araçlarına yönelik olarak Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve ASELSAN’ın gerçekleştireceği modernizasyon, üretim, entegre lojistik faaliyetleri kapsamında iş birliği yapma olanaklarının araştırılması amaçlanıyor.

İmza töreni öncesinde, 155 milimetre Kamyona Monteli Obüs’ün tasarım ve üretimi Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve ASELSAN’ın birlikteliğiyle başarıyla tamamlandı.

TÜBİTAK BİLGEM’DEN RADAR ALGORİTMASI

TÜBİTAK BİLGEM, ASELSAN radar sistemleri için 3 ayrı algoritma geliştirilecek. 

ASELSAN tarafından geliştirilmekte olan Erken İkaz Radar Sistemi ve Havaalanı Trafik Kontrol Radar Sistemi'nin büyük öneme sahip olan Rüzgar Türbini Etkileri Eleme Algoritması, Kuş Sürüsü Eleme Algoritması ve Hava Durumu Kestirim algoritmaları TÜBİTAK BİLGEM tarafından yurt içinde milli imkanlarla gerçekleştirilecek.

Milli olarak geliştirilen ve üretilen Ataletsel Ölçüm Birimi'nin (KILAVUZ) milli mühimmatlara entegrasyonu kapsamında ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yeni nesil Hassas Güdüm Kitleri'ne, milli Ataletsel Ölçüm Birimleri'nin entegrasyonu yapılacak.

MİLLİ GÜDÜM MİTİ

Milli Güdüm Kitleri'nin geliştirilmesi, üretilmesi, platformlara sertifikasyonu ve pazarlanması alanlarında ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE arasında iş birliği protokolü imzalandı. Milli Güdüm Kitleri, akıllı mühimmat sistemlerinin yerlileştirilmesi ve yurtdışı bağımlılığının ortadan kaldırılması yolundaki kritik teknolojilerden biridir. Bu nedenle savunma sanayimizin geliştirilmesi adına ülkemiz açısından önem arz etmektedir. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu güdüm kitleri milli imkanlarla geliştirilecek ve üretilecek.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından gerçek zaman ihtiyacı olan gömülü sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilen ve ASELSAN tarafından kullanılmaya başlanan Milli Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi'nin (GİS) müşteriye teslim edilecek silah sistemlerinde kullanımı için iş birliği sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, ayrıca ESEN ile ortak geliştirilecek Geniş Alan Gözetleme Sistemi projelerine yönelik olarak, tarafların birlikte çalışma ve işbirliği yapma olanaklarının araştırılması çalışmalara başlayacak.



İlgili Konular ASELSAN IDEF 2017
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