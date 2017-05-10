Meksika'da uyuşturucu savaşları 23 bin kişinin canına maloldu

Meksika'da, 2016'da uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının Irak, Afganistan ve Yemen gibi sıcak çatışma noktalarında aynı yıl yaşanan can kayıplarını geçtiği bildirildi.
CNN International'da yer alan habere göre, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) yayımladığı Yıllık Silahlı Çatışma Araştırması, Meksika'da uyuşturucu savaşlarının 2016 yılında 23 bin kişinin hayatına mal olduğunu ortaya koydu.
Meksika, Suriye'de devam eden iç savaşın ardından dünyada en fazla can kaybının yaşandığı ikinci silahlı çatışma alanı oldu.
Suriye'deki iç savaş 50 bin can kaybıyla dünyanın en kanlı silahlı çatışma noktası olarak kayıtlara geçerken, Irak'ta 17 bin kişi, Afganistan'da 16 bin kişi ve Yemen'de 7 bin kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika'da 32 eyaletin 22'sinde faaliyet gösteren kartellerin, ABD'ye yaptıkları yasa dışı uyuşturucu satışlarından yılda 19 ila 29 milyar dolar gelir elde ettiğini tahmin ediyor.
ABD yönetimi, El Nusra'nın yöneticilerinin yakalanmasına yardım edenlere milyonlarca dolar ödül verecek
Fransa, olağanüstü hal uygulaması gerekçe gösterilerek kapatılan cami yeniden ibadete açılacak
Azerbaycan'da İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nca "Uluslararası İİT Modeli" diplomasi simülasyonu zirvesi düzenlendi
Meksika'da, 2016 yılında uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalar, 23 bin can aldı
Kosova'da koalisyon hükümeti, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasında iktidar ortağı Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) desteğiyle düştü.
Azerbaycan'da İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nca "Uluslararası İİT Modeli" diplomasi simülasyonu zirvesi düzenlendi
Koalisyon uçağının Rakka'nın Mansura beldesinde yerleşim yerini bombalaması sonucu 10 sivil yaşamını yitirdi, 13'ü yaralandı
Azerbaycan Hava Kuvvetleri için İtalyan "Leonardo Aircraft" şirketinin üretimi olan yeni nesil reaktif M-346 tipi uçak alındı
Suriye'nin Haseki ilinde, PYD/PKK ile Harap Şayr köyü halkı arasında çatışma çıktı, PYD üyeleri aralarında kadınların da bulunduğu 50 kadar köylüyü bilinmeyen bir yere götürdü
"Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısı İsrail parlamentosundaki birinci oturumda onaylandı ancak tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için parlamentodaki iki farklı oturumda daha onaylanması gerekiyor
Hollanda İstatistik Bürosu, göçmenlerin kendilerini daha az güvende hissettiklerini ortaya koyan veriler yayımladı
Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Audu Ogbeh, ülkede etkili olan açlıkla mücadele çerçevesinde 10 yıllık strateji eylem planı hazırladıklarını bildirdi.
ABD'nin YPG'ye ağır silah vermesiyle ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Türkiye'nin endişesini çözmeye çalışacağız" dedi
Filistinli akademisyen Dr. Azzam et-Temimi, Heniyye liderliğinde Hamas'ın geleceğini değerlendirdi