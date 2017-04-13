18:39, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

'Mahrem imam' soruşturmasında 24 tutuklama daha

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Ankara'da gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü daha tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ulaşan harici bellekte yer alan bilgilerin emniyet yetkilileri ile paylaşılmasının ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan 174 şüpheliden 153'ü hakkında tutuklama kararı verilirken, 21'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

Emniyetteki mahrem yapılanmaya yönelik operasyonun dayanağı olan taşınabilir bellekte yer alan bilgilere göre, FETÖ, emniyet içerisindeki yaklaşık 70 bin kişiyi A, B, C, D, E, F, G şeklinde gruplandırdı.

Söz konusu yapılanmada A grubu "Bizden" denilen ve örgütün bütün talimatlarını koşulsuz şartsız yerine getirenlerden oluşuyor. B grubunda ise örgüte himmet veren ancak her talimatı yerine getirmeyip Bank Asya gibi örgütün finans kaynaklarına para yatırmayanlar yer alıyor. Bir dönem örgüt içerisinde faaliyette bulunup sonrasında talimat üzerine örgütten ayrılan ve beklemede kalanlar ise "Bizdendi" tanımlaması ile C grubunda bulunuyor.

Terör örgütü tarafından hal ve hareketleri örgüte zarar verdiği gerekçesi ile çıkartılan eski üyeler de D kategorisinde sınıflandırılıyor. Bu kategoridekiler "cemaatin yapısını çok iyi bilen ve zararsız eski mensuplar" olarak nitelendiriliyor. E grubunda ise "Ehli dünya ve Ehli beyt" olarak kategorilendirilen emniyet mensupları yer alıyor.

FETÖ, örgüt yapısı için en büyük tehdit olarak gördüğü emniyet mensuplarını F grubunda sınıflandırarak bu grupta yer alanları "Düşman" olarak niteledi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile aktif mücadele eden birimlerde görevli polisler bu kategoride yer aldı. Örgütün G grubunda sınıflandırdığı emniyet mensupları ise başka dini gruplarda yer alan ve "cemaat"in faaliyetlerine sempati ile bakan kişilerden oluşuyor.