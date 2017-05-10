Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:25, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Güncel
18:51, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'da
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı.

Konferansa Orgeneral Akar'ın yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'ın genelkurmay başkanları, NATO ve Avrupa Birliği'nden askeri komite başkanları ile Slovenya ve Hırvatistan'dan askeri temsilciler katıldı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, konferansta genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da çatışmaların sürdüğü bir dönemde Balkanlar'da barış ve istikrar için dayanışmanın önemine dikkati çekti. 

Pavlopulos, Balkan ülkelerinin doğu ve batı arasında köprü görevi olduğuna işaret ederek, "Yunanistan, tüm Balkan ülkelerine iyi komşuluk ve dostluk elini uzatıyor. Bunda samimiyiz." ifadelerini kullandı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da konferansta askeri liderlerle bir süre sohbet etti.

Konferansın sonunda genelkurmay başkanları ortak bildiriye imza attı.



İlgili Konular Genelkurmay Hulusi Akar 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konfera
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
HSK'ya seçilecek 21 aday belli oldu
HSK'ya seçilecek 21 aday belli oldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyenin üç katı adayı belirledi
Şırnak'ta PKK mağarasından Rus füzesi çıktı FOTO
Şırnak'ta PKK mağarasından Rus füzesi çıktı | FOTO

Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda, PKK mensuplarının kullandığı mağarada hava araçları ile helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildi
Erdoğan'dan quot ABD nin YPG ye silah quot yardımına ilişkin
Erdoğan'dan "ABD’nin YPG’ye silah" yardımına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim" dedi
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'da
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı
Mahrem imam' soruşturmasında 24 tutuklama daha
'Mahrem imam' soruşturmasında 24 tutuklama daha

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü daha tutuklandı
ASELSAN dan bir günde 7 imza
ASELSAN’dan bir günde 7 imza

ASELSAN, IDEF 2017'nin 2. gününde Türkiye ve dünyanın önde gelen şirket ve kurumları ile 7 farklı anlaşmaya imza attı
Almanya'dan Türkiye için 'sıcak' açıklama
Almanya'dan Türkiye için 'sıcak' açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, "Alman hükümetinin, Batı'nın özgürlüğü için mücadele eden Türkiye gibi önemli bir partneri NATO'dan dışlamak gibi en ufak bir düşüncesi ve planı olmadığı konusunda kesin olarak güvence verebilirim" dedi
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Türkiye'de
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koroma'yı resmi törenle karşıladı
Cizre Belediyesinden tarihi eserlere restorasyon
Cizre Belediyesinden tarihi eserlere restorasyon

Şırnak'ın Cizre Belediyesi tarafından, ilçedeki tarihi Mir Abdaliye Medresesi ve Mem-u Zin Türbesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı
AÖF ara sınav sonuçları açıklandı
AÖF ara sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.
Türkiye gemi satıp uçak alacak
Türkiye gemi satıp, uçak alacak

Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisi alanında mevcut işbirliklerini daha ileri noktaya taşıyacak sözleşme, niyet beyanı ve mutabakat muhtırasına imza atıldı.
Karamollaoğlu ABD PKK'ya ve PYD'ye açıkça destek veriyor
Karamollaoğlu: ABD PKK'ya ve PYD'ye açıkça destek veriyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "ABD kapalı kapılar ardında artık politika üretmiyor Güneydoğu ile ilgili. Çok açık, çok net, Türkiye'yi bölme teşebbüsünde bulunan PKK'ya ve PYD'ye destek veriyor." dedi.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı okuldan atıldı
Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı okuldan atıldı

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah S'nin üniversite ile ilişiği kesildi
Yıldırım'dan ABD'nin PYD'ye silah yardımına net tepki
Yıldırım'dan ABD'nin PYD'ye silah yardımına net tepki

Başbakan Yıldırım, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararı alması ile ilgili olarak, "PKK'ya doğrudan ya da dolaylı yardım girişimlerini bizim kabul etmemiz mümkün değildir" dedi
Selimiye Kışlası' iddianamesi hazır
'Selimiye Kışlası' iddianamesi hazır

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 128 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 50 kişiden oluşan Suriyeli kafile, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerdeki evlerine dönüyor

Haberler

Akar, Balkan Ülkeleri Zirvesi için Atina'da
Akar Balkan Ülkeleri Zirvesi için Atina'da

Genelkurmay Başkanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Orgeneral Akar, Kalın ve Fidan ABD'ye gitti
Orgeneral Akar Kalın ve Fidan ABD'ye gitti

Orgeneral Akar Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Orgeneral Akar Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Orgeneral Akar'dan, Körfez ülkelerine ziyaret
Orgeneral Akar'dan Körfez ülkelerine ziyaret

İngiltere Genelkurmay Başkanı Peach Ankara'da
İngiltere Genelkurmay Başkanı Peach Ankara'da

Kardak krizi ve Yunanistan'ın Ege'deki mesnetsiz iddiaları | ANALİZ
Kardak krizi ve Yunanistan'ın Ege'deki mesnetsiz iddiaları ANALİZ

Orgeneral Akar'dan üç ildeki birliklere ziyaret
Orgeneral Akar'dan üç ildeki birliklere ziyaret






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 