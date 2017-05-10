Göktürk-1 uydusunun ilk test görüntüleri

Göktürk-1 uydusunun fırlatma gününden bu yana test ve devreye alma sürecinin devam ettiği ve 6 ayda binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çektiği belirtilerek, söz konusu görüntülerin bir kısmının uydunun görüntü kalibrasyonu, bir kısmının ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları için kullanıldığı bildirildi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, Müsteşarlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilen, Türkiye'nin en yüksek çözünürlüklü gözetleme uydusu Göktürk-1'in 5 Aralık 2016'da Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'nda bulunan Kourou Fırlatma Üssünden hedef yörüngesine başarıyla fırlatıldığı anımsatıldı.
Fırlatma gününden bu yana test ve devreye alma süreci devam eden uydunun, 6 ayda 1000’den fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çekilen görüntülerin bir kısmı uydunun görüntü kalibrasyonu, bir kısmı ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları için kullanılmıştır. 2017 yılı 3. çeyreğinde nihai kabulü gerçekleştirilecek olan Göktürk-1 uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ankara Ahlatlıbel Keşif Uydu Komutanlığı tesislerinde bulunan yer istasyonundan, uydu üzerinde yer alan ve milli olarak geliştirilen kripto ile işletilmektedir. Savunma Sanayii Destekleme Fonu tarafından sağlanan kaynaklarla tedarik edilen Göktürk-1 Uydusu ile Türkiye'nin ileri teknoloji kullanabilme ve üretebilme potansiyelinin artmasına önemli katkıda bulunan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye'nin uzay çalışmalarına öncülük ederek teknoloji geliştirme ve yeni uydu projelerinin hayata geçmesi konusundaki faaliyetlerini yürütmeye kararlılıkla devam edecektir. Göktürk-1 uydusu Türkiye'nin bundan sonraki askeri optik gözlem uyduları için bir mihenk taşı olarak yeni bir dönemi başlatmakta, bu projede kazanılan yeteneklerin ve bilgi birikiminin yeni nesil gözetleme uyduları için yol gösterici olması planlanmaktadır."
Göktürk-1 uydusunun fırlatma gününden bu yana test ve devreye alma sürecinin devam ettiği ve 6 ayda binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çekti
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