Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yla ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Suriye ve Irak'ta her gelişme, bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin, terör örgütlerinin değil, bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz. Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim." dedi.
25 Mayıs'ta Brüksel'de toplanacak mini NATO zirvesinde de müttefiklerle konuyu masaya yatıracaklarını belirten Erdoğan, "Bu temasların bölgenin istikrarını garanti altına alacak, Suriye'nin gerçekleriyle uyumlu bir sonuca ulaşmamızı sağlayacağına inanıyorum. Temenni ederim ki şuana kadar ortaya konulan, ifade edilen bazı gerçeklerden Amerika'ya gitmeden biran önce dönülmüş olunur, çünkü bu olayları yaşayan biziz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Suriye'nin bölünmesine, parçalanmasına da karşı olduğumuzu her an her zaman söyledik. Bundan sonraki süreçte bunun aklı selim ile çözülmesinden yana olduğumuzu tekrar ifade ediyorum, temenni ediyorum ki yanlıştan biran önce dönülür." ifadelerini kullandı.
Hangi gerekçeyle olursa olsun, DEAŞ terör örgütüyle mücadelenin bir başka terör örgütüyle yürütülmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Böyle bir adım Suriye'nin ve bölgenin geleceğini tehlikeye sokacaktır. Geçmişte atılan yanlış adımların Suriye'yi getirdiği durum ortadadır."
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