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Somali'de FETÖ'den Maarif Vakfı'na devredilen okullarda ilk sınav
Somali'de FETÖ'den Maarif Vakfı'na devredilen okullarda ilk sınav

Somali'de FETÖ'den Maarif Vakfı'na okulların devredilmesinin ardından 400 öğrenci ilk sınavına girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye ile kardeşliğinin bir göstergesi olarak 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bir gün sonra Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılan Somali'deki FETÖ ile bağlantılı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilmesinin ardından 400 öğrenci ilk sınavına girdi.

Somali'deki TMV Okulları Müdürü Abdülkadir Çoban yaptığı açıklamada, Somali'de TMV'ye devredilen FETÖ bağlantılı okullardaki eğitim programının, Türkiye ve Somali eğitim bakanlıklarının yönetmeliklerine göre değiştirildiğini belirtti.

Okullarında eğitim gören yaklaşık 400 öğrencinin bugün sınava girdiğini dile getiren Çoban, üniversite eğitimlerine hazırlık amaçlı olarak da TMV okullarında eğitim gören öğrencilerin Türkçe öğrendiğini kaydetti.

Lise düzeyinde eğitim gören Somalili Ebubekir Madi de TMV'ye devredilen okullarda ciddi bir iyileşmenin söz konusu olduğunu vurgulayarak, üniversite eğitimini Türkiye'de yapmak istediğini söyledi.

TMV Afrika Daire Başkanı Tuncay Çilesiz, Afrika'da eğitime başladıkları beş ülkenin Somali, Gine, Nijer, Sudan ve Kongo Cumhuriyeti olduğunu açıklamıştı.

 



İlgili Konular fetö okulları Türkiye Maarif Vakfı 15 Temmuz darbe girişimi
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