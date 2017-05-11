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11:26, 11 Mayıs 2017 Perşembe
Kafkaslar
Güncelleme: 09:44, 11 Mayıs 2017 Perşembe

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Fransa'da hükümet istifa etti
Fransa'da hükümet istifa etti

Fransa'da Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçildiğinin resmen açıklanmasının ardından hükümet istifa etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçildiğinin resmen açıklanmasının ardından hükümet istifa etti.

Fransa'nın görevi devredecek cumhurbaşkanı François Hollande, Başbakan Bernard Cazeneuve'un sunduğu istifayı kabul etti.

Başbakan Cazeneuve'a 6 aydır yaptığı görev dolayısıyla teşekkür eden Hollande, yeni hükümet kurulana kadar hükümetin göreve devam etmesini istedi.

Fransa Anayasa Konseyi Başkanı Laurent Fabius yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oyların yüzde 66,10'unu alarak resmi sonuçlara göre ülkenin yeni cumhurbaşkanı olduğunu bildirmişti.

Macron'un cumhurbaşkanlığını bu pazar Hollande'dan devralması bekleniyor.



İlgili Konular hollande fransa macron
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