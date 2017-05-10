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Şırnak'ta PKK mağarasından Rus füzesi çıktı | FOTO
Şırnak'ta PKK mağarasından Rus füzesi çıktı | FOTO

Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda, PKK mensuplarının kullandığı mağarada hava araçları ile helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda, PKK mensuplarının kullandığı mağarada hava araçları ile helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesinin ele geçirildiği belirtildi.

29 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bestler-Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 19 Nisan 2017 tarihinde başlatılan "Şehit J.Uzm.Çvş. Yunus Ertürk" operasyonunun birinci safhasının, 29 örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle 30 Nisan 2017'de sona erdiği hatırlatıldı.

OPERASYON 22 GÜNDÜR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR

Bilgilendirmede, 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren Şırnak-Kato Dağı bölgesinde 22 gündür aralıksız devam eden operasyonun yanında, Bestler-Dereler bölgesinde "Şehit J.Uzm.Çvş. Yunus Ertürk" operasyonunun ikinci safhasının 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı komutasında, 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile 3. Komando Tugay Komutanlığının katılımıyla 8 Mayıs 2017'de icra edilen hava hücum harekatıyla başladığı belirtildi.

500 METRE DERİNLİĞİNDEKİ MAĞARADA RUS FÜZESİ

Bestler-Dereler bölgesinde komando birlikleri tarafından PKK mensuplarınca  kullanılan 500 metre derinliğindeki bir mağaranın tespit edildiği, yapılan aramada ise teröristlerce hava araçları ile helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesinin ele geçirildiği bildirildi.

Bilgilendirmede, operasyonların devam ettiği kaydedildi. 



İlgili Konular PKK operasyonu SA-16
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