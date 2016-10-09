HSK'ya seçilecek 21 aday belli oldu

Almanya'dan Türkiye için 'sıcak' açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, "Alman hükümetinin, Batı'nın özgürlüğü için mücadele eden Türkiye gibi önemli bir partneri NATO'dan dışlamak gibi en ufak bir düşüncesi ve planı olmadığı konusunda kesin olarak güvence verebilirim" dedi