20:05, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Berat Geceniz Mübarek olsun





Dünya Bülteni ailesi olarak Berat gecenizi kutluyoruz

Bu akşam Mübaret Berat Gecesi. Ramazan-ı Şerif'e 15 gece kaldığını bizler hatırlatan bu mübarek gecenin sizlere ve tüm ümmette hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Allah hepimizi sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan ayına ulaştırsın. Geceniz Mübarek olsun

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