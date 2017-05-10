20:09, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

ABD'den 'El Nusra' ihbarcılarına milyonlarca dolar ödül



Foto: El Nusra yöneticisi Muhammad El Cevlani

ABD yönetimi, El Nusra'nın yöneticilerinin yakalanmasına yardım edenlere milyonlarca dolar ödül verecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD yönetimi, El Nusra'nın yöneticilerinin yakalanmasına yardım edenlere milyonlarca dolar ödül vereceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, El Nusra yöneticisi Muhammad El Cevlani'nin yakalanması için 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini bildirdi. Örgüt yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan "Adalet için ödül" programı dahilinde verilecek. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "El Cevlani liderliğinde El Nusra Suriye'de çok sayıda terör faaliyetleri gerçekleştirdi, çoğunlukla sivilleri hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

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