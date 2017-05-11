Suriye İhvanı'ndan ABD'nin 'PYD'ye silah kararı'na tepki

Suriye'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya silah yardımı kararının "Suriye'nin bölünmesi ve terör örgütlerinin güçlendirilmesi" projesine hizmet ettiğini belirtti.
İhvan'dan yapılan açıklamada, "Kürtler, Suriye halkının dokusu içerisinde temel bir unsur ve Suriye'den ayrı tutulamaz bir parçadır. Silah yardımı kararı, Suriye'nin bölünmesi ve bölgedeki ayrılıkçı terör örgütlerinin güçlendirilmesine hizmet edecek bir karardır." denildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD militanlarının eylemleri, uluslararası hukuka aykırıdır. Esed rejiminin ve ABD'nin desteği ile Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde halkı katletmekte ve yerlerinden göç ettirmektedirler." ifadesine yer verildi.
Suriye'yi Esed rejiminden ve terör örgütlerinden kurtararak, özgürlüğüne kavuşturacak tek tarafın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olduğuna işaret edilen açıklamada, "Terörden beslenen, sistematik öldürme ve etnik kimlikleri nedeniyle zorla göç ettirme gibi eylemler yapan örgütlere verilen her türlü destek, Suriye'de yalnızca kaos ve terörün sürmesini destekler." değerlendirmesi yapıldı.
Suriye'deki İhvan, ABD'nin PYD/PKK'ya silah yardımı kararının "Suriye'nin bölünmesi ve terör örgütlerinin güçlendirilmesi" projesine hizmet ettiğini belirtti
Ürdün ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Mefrak ilinin Suriye sınırında insansız keşif uçağı düşürdüğünü duyurdu
ABD yönetimi, El Nusra'nın yöneticilerinin yakalanmasına yardım edenlere milyonlarca dolar ödül verecek
Fransa, olağanüstü hal uygulaması gerekçe gösterilerek kapatılan cami yeniden ibadete açılacak
Azerbaycan'da İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nca "Uluslararası İİT Modeli" diplomasi simülasyonu zirvesi düzenlendi
Meksika'da, 2016 yılında uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalar, 23 bin can aldı
Kosova'da koalisyon hükümeti, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasında iktidar ortağı Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) desteğiyle düştü.
Azerbaycan'da İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nca "Uluslararası İİT Modeli" diplomasi simülasyonu zirvesi düzenlendi
Koalisyon uçağının Rakka'nın Mansura beldesinde yerleşim yerini bombalaması sonucu 10 sivil yaşamını yitirdi, 13'ü yaralandı
Azerbaycan Hava Kuvvetleri için İtalyan "Leonardo Aircraft" şirketinin üretimi olan yeni nesil reaktif M-346 tipi uçak alındı
Suriye'nin Haseki ilinde, PYD/PKK ile Harap Şayr köyü halkı arasında çatışma çıktı, PYD üyeleri aralarında kadınların da bulunduğu 50 kadar köylüyü bilinmeyen bir yere götürdü
"Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısı İsrail parlamentosundaki birinci oturumda onaylandı ancak tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için parlamentodaki iki farklı oturumda daha onaylanması gerekiyor
Hollanda İstatistik Bürosu, göçmenlerin kendilerini daha az güvende hissettiklerini ortaya koyan veriler yayımladı
Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Audu Ogbeh, ülkede etkili olan açlıkla mücadele çerçevesinde 10 yıllık strateji eylem planı hazırladıklarını bildirdi.