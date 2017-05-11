09:18, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/16.45/17.45)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İtalya'nın Milano kentindeki temaslarının ardından, Akdeniz İçin Birlik Parlamento Asamblesi Başkanlık Divanı Toplantısı'na katılmak üzere Roma'ya geçecek.

(Milano/Roma)

3- Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'de Somali Konferansı'na katılacak, konferans kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak.

(Londra)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli için Denizli Adalet Sarayı önünde düzenlenecek törene katılacak.

(Denizli/09.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize 1. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'ne katılacak.

(Rize/15.00)

3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Pullman Hotel'deki 2017 HIMMS Türkiye Sağlık Bilişimi Konferansı ve Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

4- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

(14.00)

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(11.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ensar Vakfının toplantısına katılacak.

(Ankara/19.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Teşkilatı Bakanlar Toplantısına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, KEİ İş Forumu kapanış oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-14.30)

3- TÜİK, mart ayına ilişkin sanayi ciro ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Strazburg)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

3- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Rusya'da görüşecek.

(Soçi)

4- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam-Idlib-Halep-Haseke)



KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Maltepe Üniversitesindeki Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali açılış törenine katılacak.

- Avcı, Rize 1. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'ne iştirak edecek, Valiliğe ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Rize Kalesi restorasyon çalışmalarını inceleyecek, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Zirvesi gala yemeğinde yer alacak.

(İstanbul/09.30/Rize/15.00-18.30)

2- 9. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri açılışı, Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılacak

(İstanbul/19.30)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başkanlığında düzenlenecek Tıp Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00/14.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Yıldırım Salonu'nda Bursa il ve ilçelerinde görev yapan din görevlileriyle buluşacak, Murat Hüdavendigar Uluslararası İmam-Hatip Lisesi Öğrencileri Diploma Töreni'ne katılacak.

(Bursa/15.00/17.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Manchester United-Celta Vigo ve Olympique Lyon-Ajax maçları oynanacak.

(Manchester/Lyon/22.05)



ÖZEL HABER

1- MİT’i suçlamak için Reyhanlı patlamasına göz yummuş

- MİT tırlarını durduran ve Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rapor tamamlandı

- Rapora göre MİT tırları davasının tutuklu eski savcısı Şişman'ın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki terör saldırısını haber almasına rağmen operasyon başlatmadığı, MİT'i suçlamak için saldırıya göz yumduğu ortaya çıktı

- Şişman'ın saldırıyı MİT ile ilişkilendirerek sözde Selam Tevhid-Kudüs Ordusu’nun şiddet eylemi olarak sunmayı amaçladığı belirlendi

2- Çin'de öncelikli gündem "sertifikasyon ve vize sorunları"

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

- "Çin'in gerek tarım ve gıda, gerekse Türkiye'de üretilen diğer sanayi ürünleriyle ilgili ayak sürümeleri var... Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız toplantıda Çin ile birinci gündem maddemiz ihracatımızın önüne çıkarılan suni ve sertifikasyon anlamındaki engeller olacak"

- "Çin'in Türkiye'ye vize koyması, buraya mal almaya giden insanları engellemesi gibi bir şey, kabul etmek mümkün değil. Bunu zaten gündemimize almıştık, inşallah gittiğimizde de en öncelikli gündem maddelerimizden biri bu olacak"

3- İş kazalarına karşı "milli seferberlik"

- Yılın başında işsizlikle mücadele için "İstihdam Seferberliği"ni başlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş kazalarını en aza indirmek için de "İş Sağlığı ve Güvenliği Seferberliği"ni hayata geçirecek

- İlk olarak en fazla iş kazasının yaşandığı inşaat iş kolunda başlatılacak seferberlik, daha sonra tarım ve metal gibi iş kazalarının yoğun olduğu sektörleri de kapsayacak