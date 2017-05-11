09:44, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Doğu Türkistan'da orta şiddette deprem: 4 ölü





Doğu Türkistan Kaşgar vilayetine bağlı Taşkorgan Tacik Özerk İlçesi'nde yerel saatle 05.58'de meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)'da 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Çin Deprem Ağları Merkezi, Sincan'ın Kaşgar vilayetine bağlı Taşkorgan Tacik Özerk İlçesi'nde yerel saatle 05.58'de meydana gelen depremin, 8 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Büyüklüğü 5,5 olarak tespit edilen depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü bildirildi. Yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

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