Doğu Türkistan'da orta şiddette deprem: 4 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)'da 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Sincan'ın Kaşgar vilayetine bağlı Taşkorgan Tacik Özerk İlçesi'nde yerel saatle 05.58'de meydana gelen depremin, 8 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Büyüklüğü 5,5 olarak tespit edilen depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü bildirildi. Yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.
Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
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