09:47, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Berat kandili coşkuyla idrak edildi | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamla Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen mekanı ziyaret etti.

ÇADIR KENTTE KANDİL COŞKUSU

Kentin Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı Süleyman Şah Konaklama Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık ve diğer ilgililerle çadır kentteki Suriyeli sığınmacıların katıldığı etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Türkçe ve Arapça ilahiler seslendirildi.

Kaymakam Yosunkaya, yaptığı konuşmada, Suriyeli misafirlerin bir sonraki Berat Kandili'nin kendi ülkelerinde barış, huzur ve selamet içerisinde kutlamalarını temenni etti.

SELİMİYE'DE BERAT KANDİLİ COŞKUSU

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Edirne'de vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Selimiye Camisi'ndeki programda namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Edirne Müftü Vekili Mehmet Altay, vaazında, kandilin günahlardan arınmak ve sıkıntılardan kurtulmak için bir fırsat olduğunu belirterek vatandaşlara geceyi dua ederek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

YOĞUNLUK NEDENİYLE SECCADELER AVLULARA SERİLDİ

Berat Kandili dolayısıyla Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki vatandaşlar, camilere akın etti.

Kandil nedeniyle kentlerdeki camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi, dualar etti ve namaz kaldı. Camilerdeki yoğunluk nedeniyle avlulara seccadeler serildi ve vatandaşlar etkinlikleri cami avlusundan takip etti.

Camilerin avlularında bazı hayırsever vatandaşlar ise cemaate şerbet, şeker, süt ve çikolata gibi ikramlarda bulundu.

VATANDAŞLARDAN KANDİL PROGRAMLARINA YOĞUN İLGİ

Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Bursa'da Tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Camisi ve Yeşil Cami'de Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlar, mevlit ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

"BERAT GÜNAHLARDAN ARINMA ANLAMINA GELİR"

Berat Kandili dolayısıyla Antalya ve Burdur'daki camilerde programlar düzenlendi.

İnşaatı devam eden Akdeniz Üniversitesi Camisi'ndeki ilk vakit namazı Berat Kandili'nde kılındı. Üniversite yerleşkesindeki caminin avlusunda kılınan akşam ve yatsı namazlarında çok sayıda kişi saf tuttu.

Camide gerçekleştirilen kandil programında vaaz veren İl Müftü Yardımcısı İbrahim Keser, borçtan ve suçtan kurtulma anlamında olan beratın, aynı zamanda günahlardan arınma anlamına geldiğini anlattı.

KANDİL DOLAYISIYLA MEVLİT OKUTULDU

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Adana Müftülüğü tarafından merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GÜL SUYU VE LOKUM İKRAM EDİLDİ

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da Berat Kandili idrak edildi.

Eskişehir'de vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Cami çıkışlarında vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramı yapıldı.

KANDİL DOLAYISIYLA KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Yozgat'ta, Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kentteki birçok camideki programlarda, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CAMİSİ BERAT KANDİLİ İLE TEKRAR İBADETE AÇILDI

Kocaeli'de, İzmit'in fethini simgeleyen tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İzmit ilçesinde 14. yüzyıla ait, Orhan Gazi döneminin önemli yapılarından biri olan ve halk arasında "Orhan Cami" olarak adlandırılan Gazi Süleyman Paşa Camisi, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili ile tekrar ibadete açıldı.

Akşam namazının ardından, tarihi camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş namaz kılarak, dua etti.

"ÖNCE RABBİMİZİN RIZASINA YAKIN OLACAĞIZ"

İstanbul'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Kandil dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, özel programlar düzenlenen camilerde saf tuttu. Namaz kılan vatandaşlar, dua etti.

Gece boyunca çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camisi ve türbesine ziyarette bulundu. Yoğunluk nedeniyle camide yer bulamayan vatandaşlar, avluda akşam namazını kıldı.

Camide, namazın ardından İstanbul Müftülüğünce program düzenlendi. Programda Kur'anı-o Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz gecenin önemine dair vaaz verdi. Vatandaşların kandilini tebrik eden Yılmaz, "Bizi Berat gecesine ulaştıran Allah'a hamdolsun. Efendimiz Muhammet Mustafa'ya salat ve selam olsun." dedi.

Berat Gecesi'nin Cenab-ı Allah'ın günahları bağışladığı bir gece olduğunu belirten Yılmaz, "Üç ayların tam ortasındayız bu gece ve Ramazan ayına olan seyahatimiz devam ediyor. Bu gece nelere yakın nelere uzak olacağımıza karar verme gecesidir. Önce Rabbimizin rızasına yakın olacağız. Bu ümmetin düşmanlarından uzak olacağız. Nefsimizin arzularından ve heveslerinden uzak duracağız." diye konuştu

RAMAZAN AYININ HABERCİSİ: BERAT

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, Diyarbakır'da Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kandil dolayısıyla düzenlenen programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua okudu. Kur'an-ı Kerim ve mevlidin okunduğu programda Kürtçe ve Türkçe ilahiler söylendi.