Akar'dan Genelkurmay Başkanları Konferansı'nda 'DEAŞ' mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Atina'da düzenlenen 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı.
Terörizm ile mücadelede devletler ve uluslararası kuruluşların ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Akar, "Terör örgütleri arasında ayrım yapmak büyük bir yanlıştır. Bunun en somut örneği Suriye krizinde yaşanmıştır. Mart 2011'de başlayan kriz hakkında tespit ettiğimiz tehditler ve bunlara karşı alınacak tedbirler muhataplar ile paylaşıldığında zamanında gerekli adımlar atılmadı." şeklinde konuştu.
Orgeneral Akar, zamanında ciddiyetle ele alınmaması ve proaktif yaklaşım gösterilmemesi nedeniyle çok daha büyük maliyetlerle karşılaşıldığına işaret ederek, "Bazı devletler tarafından krizin bölgesel kalacağı ve onları etkilemeyeceği düşünülerek harekete geçmekten kaçınıldı. Sonuçta kriz bu ülkelerin kapılarına dayandı." ifadelerini kullandı.
Bölgede teröristler ve terörizm ile en çok mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:
"Bu mücadelede Fırat Kalkanı Harekatı ve Başika'da (Gedu), 3 binden fazla DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ asla Müslümanların ve İslam'ın temsilcisi olamaz. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yanı sıra birbirinin aynısı olan PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen bu başarılı mücadelede, dost ve müttefik ülkelerin, daha etkin bir şekilde ve doğru yönde, bir terör örgütüyle bir diğer terör örgütü kullanılarak mücadele edilmeyeceği bilinciyle bu mücadeleye katılımı beklenmektedir."
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