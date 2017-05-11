11:04, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Cari açık Mart'ta azaldı





Cari işlemler açığı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 666 milyon dolar azalarak 3 milyar 57 milyon dolar olarak gerçekleşti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 3 milyar 57 milyon dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler açığı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 666 milyon dolar azalarak 3 milyar 57 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 23 milyon dolara geriledi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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