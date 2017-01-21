11:35, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Türkiye'den Almanya'ya 'FETÖ' tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ile bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesinin esefle karşılandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya’nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

"ALMANYA'DAN GEREKEN DESTEĞİ VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Alman makamlarının bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini göz ardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha gösterdiğine ve kucak açtığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Almanya'nın, ilişkilerimizin köklü niteliğine ve güvenlik ve savunma alanındaki iş birliğimizin ruhuna aykırı olan bu kararını gözden geçirmesini ve ülkemizin, FETÖ dahil dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle eş zamanlı olarak yürütmekte olduğu mücadeleye gereken desteği vermesini bekliyoruz."