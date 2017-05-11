11:38, 11 Mayıs 2017 Perşembe

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Özbekistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Mirziyoyev ile Hüseyin'in görüşmede işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

Mirziyoyev, İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin de aralarında bulunduğu BM'ye bağlı kuruluşlar ile Özbekistan arasındaki yapıcı ve açık diyaloğun daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, insan haklarının Özbekistan'da hayata geçirilmekte olan geniş kapsamlı yapısal reformların öncelikleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Hüseyin de insan haklarının korunması için alınan yapıcı tedbirlerden dolayı Mirziyoyev'e teşekkür etti ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Özbekistan ile uzun vadeli ve sistemli bir işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Hüseyin, temasları kapsamında Meclis Başkanı Nuriddin İsmailov, Başbakan Yardımcısı Tanzila Norbayeva, Adalet Bakanı Muzraf İkramov, İçişleri Bakanı Abdusalom Azizov, Yüksek Mahkeme Başkanı Şayunus Gaziyev, Cumhuriyet Başsavcısı İhtiyor Abdullayev ve İnsan Hakları Milli Merkezi Direktörü Akmal Saidov ile de görüştü.