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11:46, 11 Mayıs 2017 Perşembe

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ABD PYD'ye verdiği silahları geri almayacak
ABD PYD'ye verdiği silahları geri almayacak
Foto. Arşiv

DAEŞ ile Mücadele Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, PYD'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne bazı silahların dağıtıldığını ve verilen silahların DAEŞ ile mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

DAEŞ ile Mücadele Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, PYD'ye yapılacak ağır silah yardımı kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Bağdat'tan canlı bağlandığı Pentagon'daki basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Albay Dorrian, verilen silahların DAEŞ ile mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söyledi.

Dorrian, PYD'ye verilecek silahlardan bir bölümünün hali hazırda ellerinde bulunduğunu ve dağıtıma başladıklarını belirti.

YPG'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDF) gerekli ağır silahların sağlanmasından sonra Rakka operasyonuna girişileceğini söyleyen Dorrian, SDF'ye ne tür silahlar sağlayacaksınız sorusuna "Küçük ölçekli silahlar, zaman zaman koalisyon güçlerinin ve sahadaki ortaklarımızın yüz yüze kaldıkları tehditlere karşı kullanabilecek silahlardan, cephanelerden bahsediyoruz. DAEŞ araçlara monte silahlar kullanıyor, bomba yüklü araçlar kullanıyor, zırhlı araçlar kullanıyor. Biz de bunlara karşılık verme yeteneği olan ağır makineli tüfekler, zırhlı araçları imha edebilecek kapasitede mühimmat ve silah sağlayacağız karşılığını" verdi.

Albay Dorrian, "Bu silahlar havan topu da içeriyor mu?" sorusunu da, "Evet içeriyor" diye cevapladı.

Dorrian verilecek silahlar içinde 'tanksavar' olup olmadığını soran bir gazeteciye, tanksavar adını kullanmadan, ancak tanksavar tarifi yaparak cevapverdi.

NE İÇİN KULLANILACAK?

Dorrian, silahların Amerikan yapımı olup olmadığı sorusuna da "Neler olduğu konusunda ayrıntılara girmeyeceğim. Bunu yapmak operasyon güvenliğini tehlikeye atar. DAEŞ'in ortaklarımıza ne tür kaynaklar ve silahlar sağlayacağımızı bilmesi sakıncası var. Ama şunu söyleyeyim, bütün bunlar Rakka'nın izole edilmesi ve kurtarılması için denetimli bir şekilde olacak, nelerin verildiğini ve ne için kullanıldığını dikkatlice gözlemleyeceğiz. Bizim istediğimiz yönde kullanılmasını da güvence altına alacağız" diye yanıtladı.

"GÜVENCE ALDIK"

Silahların ABD'nin YPG'ye verdiği görevler kapsamında çeşitli biçimlerde kullanılacağını söyleyen Dorrian, bu silahları geri almanın söz konusu olmadığını söyledi ve "Silahlar DAEŞ ile savaşta kullanılmaya devam edecek. DAEŞ ortaklarımıza sağladığımız bu mühimmat ve silahların bedelini ödeyecek" diye konuştu.

Dorrian bu silahlarla ne yapıldığını ve kime karşı kullanıldığını izleyeceklerini, SDG güçlerinden DAEŞ'e karşı kullanma güvencesi aldıklarını söyledi.

SINIRDAKİ DEVRİYE GÖREVİ SÜRECEK

Dorrian, Türkiye-Suriye sınırında 'devriye' görevi yapan Amerikalı askerler bulunmasının yeni bir durum olmadığını da söyledi ve "Bunu yapmayı da sürdüreceğiz, ne sıklıkta yaptığımızı, ne zaman durduracağımızı da söylemeyeceğiz" dedi.

Dorrian, sınırdaki Amerikan askerlerinin, ABD'nin ortakları arasında güvenlik sorunu yaşanmaması ve bütün tarafların DEAŞ ile mücadeleye odaklanmasını sağlamaya yönelik olduğunu savundu.

ABD'nin Suriyeli Kürtlere vereceği silahların kimin eline geçtiği ve kime karşı kullanıldığının ABD tarafından yakından gözleneceğini savunan Dorrian, IŞİD'in yenilmesi durumunda bu silahların kimde kalacağına yönelik bir soruyu da "Bu silahların kullanılmasındaki koşul, DAEŞ'e karşı kullanılmaları. Bizim ölçümüz ve belirlediğimiz sınır bu. Silahların kimin eline geçtiğinden ve kime karşı kullanıldığı incelenecek ve kayıt altına alınacak. Zaten anlaşma dışı kullanılmaları durumunda DAEŞ'e karşı savaşı zayıflatır, olumsuz etkiler" dedi.



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