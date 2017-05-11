11:54, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Yıldırım ABD Savunma Bakanı ile görüştü





Başbakan Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü. Başbakanlık kaynakları konuyla ilgili olarak, "Başbakan Yıldırım, Somali Konferansı için bulunduğu Londra'da ABD Savunma Bakanı Mattis ile yarım saat süreyle görüşmüştür" ifadesini kullandılar. Kaynaklar görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi vermediler. ABD Savunma Bakanı Mattis dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'deki Kürt savaşçılara yönelik ABD kararına ilişkin endişelerini gidermeye çalışacağız" demişti.

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