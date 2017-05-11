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Yunanistan'da göstericiler Maliye Bakanlığı'nı işgal etti
Yunanistan'da göstericiler Maliye Bakanlığı'nı işgal etti

Atina'da kemer sıkma önlemlerini protesto eden bir grup gösterici, Maliye Bakanlığı binasını işgal etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kemer sıkma önlemlerini protesto eden bir grup gösterici, Maliye Bakanlığı binasını işgal etti.

Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla bakanlık binası önünde toplanan yüzlerce göstericiden bazıları, binanın girişlerini kapatarak sembolik işgal eyleminde bulundu.

Kent merkezindeki Sintagma Meydanı'nda yer alan binaya giren bir grup eylemci, ön cepheye "Sermaye-AB ve hükümetin yeni hırsızlığına karşı 17 Mayıs'ta genel greve" yazılı pankart astı.

Ülkenin önde gelen işçi ve memur sendikaları, kurtarma paketi programındaki ek kemer sıkma önlemlerine karşı 17 Mayıs'ta genel grev çağrısında bulunmuştu.

Programa göre, Yunanistan, kreditörleriyle vardığı ön anlaşma doğrultusunda yeni kredi diliminin serbest bırakılması karşılığında emeklilik maaşları ve gelir vergisine ilişkin daha fazla "kemer sıkma" önlemini uygulamaya koyacak.

Yunanistan hükümeti, 18 Mayıs'ta söz konusu düzenlemeleri içeren bir torba yasayı meclisten geçirmeyi planlıyor. Bunun ardından 22 Mayıs'ta Brüksel'de yapılacak Avro Grubu toplantısında yeni kredi diliminin onaylanması bekleniyor.



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