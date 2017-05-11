13:23, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Şili'de eczanelerde marihuana bazlı ilaçlar dönemi





Şili'de bazı eczanelerde marihuana bazlı ilaçlar satılmaya başlandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şili'de Başkent Santiago'da 2 eczane, Kanada yapımı T100 ve TC100 adlı marihuana bazlı ağrı kesiciler satmaya başladı. Şili Alef Bioteknoloji ve Kanadalı Tilray şirketinin ortaklığında başlatılan program, Şili Ulusal Sağlık Enstitüsü gözetiminde sürdürülüyor. Uygulamayla Şili, Latin Amerika'da eczanelerde ilk defa marihuana bazlı ilaç satılan ülke oldu. Bazı ülkeler, son yıllarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan marihuananın tıbbi ya da kişisel amaçlı kullanımı üzerindeki yasakları gevşetiyor. Uruguay, 2013 yılı aralık ayında kabul ettiği yasayla, kayıtlı kullanıcılara eczanelerde ayda 40 gram marihuana satışına olanak sağlanmıştı. Ülkede 2 Mayıs'tan itibaren eczanelerden yasal yoldan marihuana satın almak isteyenler kayıt yaptırmaya başlamıştı. Meksika'da da parlamentonun alt kanadı önceki hafta marihuananın tıbbi amaçlar için üretilmesine onay veren yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.

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