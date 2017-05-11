İki El Bir Fırça projesi resim sergisi açılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ülkemizde yaşayan mülteci çocukların bulundukları durum, çocuklar üzerinde özgüven problemi ve bulundukları topluma karşı yabancılaşmaya sebebiyet veriyor. Toplumun bir diğer parçası olan Türkiyeli çocuklarda ise, mülteci meselesi, çocukların konuya vakıf olmamaları ve haliyle Suriyelilere karşı var olan nefret söylemlerinin etkisini gün yüzüne çıkarıyor.
Bağımsız bir grup öğrenci tarafından organize edilen İki El Bir Fırça projesi dördüncü çalışmasını tamamladı. İltica yolu ile kendi ülkelerinden ve yaşam alanlarından koparılan Suriyeli ve aynı yaşlarda olan Türkiyeli çocuklar biraraya geldi. Proje kapsamında ortak zeminde birleşen yaklaşık seksen Suriyeli ve Türkiyeli çocuk aynı tuvale hayallerini, kendi dünyalarını ve ortak duygularını aktardı.
Bu amaç doğrultusunda İstanbul’da faaliyette olan Suriyeli mülteci çocukların eğitim gördüğü bir Geçici Eğitim Merkezi ile yerel bir okuldan gönüllü olan aynı yaş aralıklarında ikişer sınıf belirlenerek çocuklar bir araya getirildi. Yapılacak çalışmalar ile ilgili daha önceden eğitim almış koordinatörler eşliğinde çocuklarla kaynaştırıcı dramalar, oyunlar ve etkinlikler yapıldı. Birbirleri ile oyun aracılığıyla tanış olan çocuklar arkadaşlık bağı ile farklılıklarını birlikteliğe çevirdiler. Kurulan bu empati sonucunda çocuklar aynı sanat çalışmaları etrafında toplanarak duygularını yaptıkları etkinliklere aktardılar.
Çocukların tüm farklılıklarını yıkarak ortaya çıkardıkları bu çalışmalar 16-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında Taksim Metrosu Sergi Alanı’nda sergilenecek. Bu tarihler arasında sergiyi gezebilir ve bu uzun hikayenin çocuklarca anlatımına şahit olabilirsiniz.
İstanbul’da faaliyette olan Suriyeli mülteci çocukların eğitim gördüğü bir Geçici Eğitim Merkezi ile yerel bir okuldan gönüllü olacak, aynı yaş aralıklarında ikişer sınıf belirlenerek çocuklar bir araya getirilecek. Çocukların ortaya koyacakları çalışmalar sayesinde yakınlık kurmalarına, özgüvenlerinin kazandırılmasına ve cesaretlendirilmesine yardımcı olmak amaçlanıyor. Buna ek olarak, oluşturulan tablolar ve projenin tüm çıktıları kamuoyuna sergi aracılığıyla sunularak toplumda konuya dair farkındalık uyandırmak hedefleniyor.
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16-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında Taksim Metrosu Sergi Alanı’nda Bağımsız bir grup öğrenci tarafından organize edilen İki El Bir Fırça projesi ile Suriye'den gelen mülteci çocuklar ve aynı yaştaki Türkiyeli arkadaşlarının sergisi açılıyor
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