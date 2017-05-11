13:41, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Alman Ordusunda ırkçı asker paniği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

''Terör saldırısı planladığı'' şüphesiyle 26 Nisan‘da tutuklanan aşırı sağcı üsteğmen Franco A.’nın ardından, geçen salı da üsteğmen Maximilian T.'nin gözaltına alındıktan sonra tutuklanması, Alman ordusunda aşırı sağ bir örgütlenme olduğu yönündeki tartışmaları alevlendirdi.

Soruşturmayı yürüten Alman Federal Başsavcılığı, Maximilian T.'nin Franco A. ve gözaltına alınan Mathias F. adlı bir öğrenci ile "devletin varlığını tehdit eden ağır suç" işlemeyi planladığından şüphelenildiğini açıkladı.

Halihazırda ırkçı askerlerle ilgili 280 soruşturmanın olduğu orduda 2012 ila 2016 yıllarında aşırı sağcı olduğu tespit edilen 18 askerin ilişiğinin kesilmesi, ordunun aşırı sağı bertaraf etme konusunda yetersiz kaldığını ve kronik bir sorun ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Almanya'da 2011 yılında zorunlu askerliğin kaldırılmasının ardından aşırı sağcıların orduya katılmaya devam etmesi, ordunun gelecekte bu soruna bir çözüm üretmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Üsteğmen Franco A.'nın aşırı sağcı görüşlere yer verdiği yüksek lisans tezinin komutanları tarafından görmezden gelinmesi, üsteğmenin 2015 yılı sonuna doğru kendisini Suriyeli David Benjamin olarak tanıtması ve tek kelime Arapça bilmeden sığınmacı müracaatında bulunabilmesi ülkede tartışmalara neden oldu. 2016'nın mayısında iltica talebinde de bulunan üsteğmen Franco A.'nın mülteci statüsü almasının ardından devletten verilen maddi yardımı da aldığı belirtiliyor.

Aşırı sağcı ideolojiye sahip oldukları belirlenen üç ismin, eski cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Adalet Bakanı Heiko Maas gibi üst düzey Alman siyasetçilere suikast düzenleyip suçu bir mültecinin üzerine atmayı planladıkları iddia ediliyor.

Franco A., 2017'nin ocak ayı sonunda Viyana Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçmeden önce silahını tuvalette saklarken dikkatleri üzerine çekmesinin ardından takibe alınmış ve 3 Şubat'ta silahı sakladığı yerden almaya çalışırken yakalanmıştı.

Franco A.'nın ordudan büyük miktarda mühimmat çaldığı ve suç ortağı olduğu düşünülen üniversite öğrencisi arkadaşının evinde Alman ordusuna ait bin kadar mermi bulunduğu ortaya çıktı.

Bulunan mermilerin, G3 ve G36 tipi otomatik silah ve makineli tüfeklerde de kullanılabileceği ifade edildi.

Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Volker Wieker tüm kışlalarda arama yapılması talimatı verdi. Aramalarla ilgili sonuç raporunun 16 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.