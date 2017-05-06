13:52, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Firari FETÖ'cü Emre Uslu hakkında soruşturma





Trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan FETÖ firarisi Emre Uslu hakkında soruşturma başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Emre Uslu hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, firari FETÖ şüphelisi Uslu'nun Twitter üzerinden, dün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper hakkında yapmış olduğu paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu doğrultuda Uslu hakkında soruşturma açtı. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper (48), dün, şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta, Uğur T'nin (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmış, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma Ramazan Uğur ise yaralanmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.