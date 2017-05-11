AB'den Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyetine onay

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen bölgesine seyahat edecek Ukrayna vatandaşları için vize zorunluluğunun kaldırılmasını onayladı.
Ukrayna vatandaşlarına vizesiz Avrupa imkanı getiren düzenleme AB üyesi ülkelerden onay aldı.
Yeni düzenlemeye göre, biyometrik pasaport sahibi tüm Ukrayna vatandaşları, turistik, iş amaçlı veya aile ziyareti olmak üzere her türlü ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak ve Schengen ülkelerinde 90 gün kalabilecek. Ukrayna vatandaşlarına AB ülkelerinde çalışma izni vermeyen düzenleme, Schengen'e taraf olmayan İngiltere'yi kapsamıyor.
AB Dönem Başkanı Malta'nın İçişleri Bakanı Carmelo Abela, yaptığı açıklamada, kararın Kiev yönetiminin göç, kamu düzeni, güvenlik, dış ilişkiler ve temel haklar gibi alanlarda reformları hayata geçirmesinin ardından alındığını belirtti.
AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos da "Ukrayna vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmesi yolunda atılan son adımı" memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Ukraynalı yetkililerin başından bu yana yolsuzlukla mücadeleyi öncelikli bir konu olarak ele almaya bağlı kaldığını, sınır yönetimi ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında önemli reformlar yaptığını kaydeden Avramopulos, "Ukrayna, uzun bir yol kat etti ve bugün ödüllendirildi." dedi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, AB Bakanlar Konseyinin Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisini onaylamasına ilişkin, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz” dedi
Schengen bölgesine seyahat edecek Ukrayna vatandaşları vizeden muaf tutulacak
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