14:34, 11 Mayıs 2017 Perşembe

'Balyoz'dan tutuklanan Tuğgenerale tazminat

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, "Balyoz Planı" davasında haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle emekli Tuğgeneral Faruk Oktay Memioğlu'na yerel mahkeme tarafından verilen 800 bin lira manevi, 50 bin lira da maddi tazminata ilişkin hükmü kaldırarak, 200 bin lira manevi, 30 bin 122 lira da maddi tazminat ödenmesine hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesindeki duruşmaya, davacı emekli Tuğgeneral Faruk Oktay Memioğlu ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı Osman Öztürk, yasal koşulları oluştuğu gerekçesiyle davalı Memioğlu'nun maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Memioğlu da, "Yargılandığım davada mahkeme başkanı maalesef idam kalktı şeklinde beyanda bulunarak, idam olsaydı bizi idamla yargılayacağını ima etmiştir. Bunu kabul etmiyorum. Cezaevinde 5 arkadaş kanser olduk. 2 arkadaşımızı bu süreçte kaybettik. Bunların göz önüne alınarak karar verilmesini talep ediyorum. Yaratılan bu yıkım, hiçbir tazminat miktarıyla telafi edilemez." dedi.

Ceza Dairesi, Memioğlu'nun manevi tazminat talebini de kısmen kabul ederek 200 bin lira manevi tazminatın tutuklama tarihi olan 11 Şubat 2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Memioğlu'na ödenmesini karara bağladı.

Davacı Memioğlu, "Balyoz Planı" davası kapsamında 11 Şubat 2011'de tutuklandığı ve 40 ay haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle 1 milyon lira manevi, 581 bin lira da maddi tazminat talebiyle dava açmıştı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada emekli Tuğgeneral Memioğlu'na haksız yere tutuklu kaldığı süre için 800 bin lira manevi, 50 bin lira da maddi tazminat ödenmesine karar verilmişti.