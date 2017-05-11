GATA'da tedavi gören iki asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ünal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Şemdinli ilçesinde 9 Mayıs'ta PKK/KCK'ya yönelik Çatalca köyü civarında mayın arama tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Ünal, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Çorum'un Ortaköy nüfusuna kayıtlı olan şehidin babası ile üvey annesinin Ankara'da yaşadığı, annesi Nermiye Ünal'ın 1998 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bir süre önce Merve Akbaş ile nikah yapan şehidin görevi nedeniyle yapamadığı düğününü Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.
Şehidin naaşı, doğum yeri olan Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde ikindi vakti toprağa verilecek.
Öte yandan, Türkiye-İran hudut hattında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yalanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde salı günü, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca İran hudut hattında mayın ve el yapımı patlayıcı araması gerçekleştirilmiş, PKK tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1'i ağır, 3 asker yaralanmıştı.
Hastanede tedavi altına alınanlardan durumu ağır olan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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Şemdinli'de mayın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ünal, Türkiye-İran hudut hattında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan bir asker tedavi gördükleri hastanede şehit oldular
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