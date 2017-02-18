14:53, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Ukrayna, Sovyet geçmişinden kopuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili anlaşmanın 17 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosunda düzenlenecek törenle imzalanacağını söyledi.

İmza törenine katılmak için gerçekleştireceği ziyaretin, son 3 yılda Ukrayna Devlet Başkanı olarak Avrupa’ya yaptığı en önemli ziyaretlerden biri olacağını kaydeden Poroşenko, anlaşmanın, imzalanmasından 20 gün sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Poroşenko, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu durumda 34 Avrupa ülkesi, 11 Haziran gibi biyometrik pasaportu olan Ukrayna vatandaşlarına kısa süreli vizesiz ziyaretler için yeşil ışık yakacak. Büyükelçilikler ve vize merkezlerinde beklemeler sona erecek. Usandırıcı belge toplamalar geçmişte kalacak. Konsolosluk harcı ve diğer aracılara ödeme yapanlar tasarruf edecek.”

Vize serbestisinin yurt dışına çıkmayı kolaylaştırmaktan daha fazla anlam ifade ettiğini belirten Poroşenko, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz ve Avrupa medeniyetinin parçası haline geliyoruz. Vize serbestisi bizim geri dönüşü olmayan Avrupa entegrasyonunda Avrupa stratejimizin doğru olduğunun göstergesidir.” şeklinde konuştu.