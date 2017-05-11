14:56, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Ordu'da tarihi yapılara kameralı koruma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ordu'da tarihi yapıların kamera sistemiyle korunması için çalışma başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki tarihi yapıların daha iyi korunabilmesi için güvenlik kameralı önlem kararı aldıklarını belirtti.

Daha önce çeşitli mahallelerde bulunan tarihi binaların peş peşe yandığını aktaran Toparlak, bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Toparlak, tarihi yapıların kontrol altında tutulabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Yürüteceğimiz bu çalışmayla tarihi evler, binalar ve yapılar daha sıkı korunacak. Bundan sonra her biri belki 300-400 yıllık olan yapılarımız zarar görmeyecek." dedi.

Tarihi evlerin güvenlik kameraları ile izlenmesi için çalışmaları hızlandırdıklarını ve emniyete resmi yazıyla başvurduklarını kaydeden Toparlak, tarihi yapılara zarar verilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Toparlak, güvenlik kamera sistemini, tescilli ve tescilsiz tüm yapılara kurmayı planladıklarını aktararak, "Bu çalışmamızın sonucunda güvenlik güçlerimizin, olası bir durumda hemen müdahale etme imkanı olacak. Böylelikle binalara zarar verilmesinin önüne geçilecek." diye konuştu.

Bundan önceki yanan tarihi evlerin raporlarını itfaiyeden aldıklarını ve bunları ilgili makamlara sunduklarını anlatan Toparlak, şunları söyledi:

"Kültürel varlığımızı ve tarihimizi yok etmemek için hepimizin daha duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı inşallah kısa sürede tamamlayıp tarihi yapılarımızı daha iyi korumuş olacağız. Vatandaşlarımızdan beklentimiz çevrelerinde bulunan tarihi binalarda gördükleri şüpheli kişileri emniyet birimlerine bildirmeleri."

Toparlak, tarihi yapıların Altınordu ilçesindeki Taşbaşı, Aziziye ve Zaferi Milli mahallelerinde, Ünye ilçesinde ise Kadılar yokuşunda yoğun olduğunu ve buralara öncelik vereceklerini bildirdi.