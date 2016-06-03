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Tendürek'te çatışma, 2 şehit
Tendürek'te çatışma, 2 şehit

Ağrı Tendürek Dağında operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Yaralı askerlerden ikisi şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. 11 asker yaralandı, iki asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Tendürek Dağında arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada beş PKK'lı öldürülürken 11 asker de yaralandı.

Olay üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, hava destekli operasyon başlatıldı. Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi için de bölgeye ambulanslar ve helikopter sevk edildi.



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