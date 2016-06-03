15:16, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Tendürek'te çatışma, yaralı askerler var





Ağrı Tendürek Dağında operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Yaralı askerlerin olduğu öğrenildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Yaralı askerlerin olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Tendürek Dağında arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada yaralı askerlerin olduğu öğrenildi. Olay üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, hava destekli operasyon başlatıldı. Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi için de bölgeye ambulanslar ve helikopter sevk edildi.

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