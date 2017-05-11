15:22, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Başbakan Yıldırım, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü





Başbakan Yıldırım, Somali Konferansı için bulunduğu Londra'da, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı için bulunduğu Londra'da, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığının Lancaster House yerleşkesinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 30 dakika sürdü.

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