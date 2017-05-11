Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:39, 11 Mayıs 2017 Perşembe
Avrupa Birliği
15:24, 11 Mayıs 2017 Perşembe

  • Paylaş
AB Adalet Divanından 'Uber' görüşü
AB Adalet Divanından 'Uber' görüşü

AB Adalet Divanı Başsavcısı Szpunar, Uber’in bir taşıma şirketi olduğu yönünde görüş bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar, Uber’in bir taşıma şirketi olduğu yönünde görüş bildirdi.

İspanya’nın Barcelona şehrinde faaliyet gösteren bir taksi derneğinin Uber'in bir taşıma şirketi olarak kabul edilmesi yönünde başvurusu, Lüksemburg merkezli AB’nin en yüksek hukuki merci olan AB Adalet Divanında ele alındı.

Başsavcı Szpunar, davaya ilişkin bugün açıkladığı görüşünde, Uber elektronik platformunun yenilikçi olmakla beraber taşıma alanında faaliyet gösterdiğini, bu nedenle şirketin ilgili ülkelerin hukuki düzenlemeleriyle uyumlu olarak gerekli lisans ve izinleri alması gerektiği yönünde görüş verdi.

Uber'in sadece sürücülerle yolcular arasında bir arabuluculuk olarak kabul edilemeyeceğine dikkati çeken Başsavcı Szpunar, şirketin sunduğu hizmetlerin "şüphesiz" taşıma alanına girdiğini açıkladı.

Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.



İlgili Konular avrupa birliği AB
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Birliği Haberleri
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani Kosova'da
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani Kosova'da

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile görüştü
Filipinler'de BİÖS'e operasyon 31 ölü
Filipinler'de BİÖS'e operasyon, 31 ölü

Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 31 isyancı öldürüldü
19 yıl önce mülteci olarak ayrıldığı Türkiye'ye bakan olarak geldi
19 yıl önce mülteci olarak ayrıldığı Türkiye'ye bakan olarak geldi

Savaştan kaçarak, 19 yıl önce Türkiye'ye sığınan Bangura, yıllar sonra Ankara'ya ülkesinin Enformasyon ve İletişim Bakanı olarak geldi
AB Adalet Divanından 'Uber' görüşü
AB Adalet Divanından 'Uber' görüşü

AB Adalet Divanı Başsavcısı Szpunar, Uber’in bir taşıma şirketi olduğu yönünde görüş bildirdi
Ukrayna Sovyet geçmişinden kopuyor
Ukrayna, Sovyet geçmişinden kopuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, AB Bakanlar Konseyinin Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisini onaylamasına ilişkin, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz” dedi
AB'den Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyetine onay
AB'den Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyetine onay

Schengen bölgesine seyahat edecek Ukrayna vatandaşları vizeden muaf tutulacak
AB de sınır kontrolleri 6 ay uzatıldı
AB’de sınır kontrolleri 6 ay uzatıldı

Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç sınır kontrollerini 6 ay daha yapabilecek
Büyük Afrika Projesi'ne iş dünyasından destek
Büyük Afrika Projesi'ne iş dünyasından destek

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Seyyar, "Afrika'nın Sahra Akdeniz bölgesi, dünyanın yeni üretim üssü olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu pencereden baktığımızda Türk iş adamlarının şimdiden Afrika'da konuşlanması ve bir takım köşe başlarında olması gerekiyor" dedi
Alman Ordusunda ırkçı asker paniği
Alman Ordusunda ırkçı asker paniği

Alman ordusu içinde üst düzey siyasetçilere suikast düzenleyerek suçu sığınmacıların üzerine yıkmayı planlayan aşırı sağcı bir örgüt yapılanması olduğu iddiası ülkenin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor
Şili'de eczanelerde marihuana bazlı ilaçlar dönemi
Şili'de eczanelerde marihuana bazlı ilaçlar dönemi

Şili'de bazı eczanelerde marihuana bazlı ilaçlar satılmaya başlandı.
CIA'den Kuzey Kore için özel merkez
CIA'den Kuzey Kore için özel merkez

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Kuzey Kore'den kaynaklı nükleer ve balistik füze tehdidinin ele alınması için bünyesinde "Kore Görev Merkezi" kuracak
Yunanistan'da göstericiler Maliye Bakanlığı'nı işgal etti
Yunanistan'da göstericiler Maliye Bakanlığı'nı işgal etti

Atina'da kemer sıkma önlemlerini protesto eden bir grup gösterici, Maliye Bakanlığı binasını işgal etti
ABD PYD'ye verdiği silahları geri almayacak
ABD PYD'ye verdiği silahları geri almayacak

DAEŞ ile Mücadele Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, PYD'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne bazı silahların dağıtıldığını ve verilen silahların DAEŞ ile mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söyledi
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Özbekistan'da
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin'i kabul etti
ABD'nin PKK PYD'ye silah verme kararına tepkiler
ABD'nin PKK/PYD'ye silah verme kararına tepkiler

Suriye Arap ve Türkmen Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Dede, "PKK/PYD'ye silah yardımı yapılırsa bölgenin demografik yapısı değişir. Rakka başta olmak üzere bölgede yaşayan tüm Suriyeliler sürgüne gönderilir" dedi
İtalya'da unutulmuş bir Türk köyü
İtalya'da unutulmuş bir Türk köyü

Viyana Kuşatması sırasında İtalya'da Moena'ya kaçan bir Yeniçeri'nin temelini attığı Türk köyü varlığını hala sürdürüyor

Haberler

Ukrayna, Sovyet geçmişinden kopuyor
Ukrayna Sovyet geçmişinden kopuyor

AB'den Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyetine onay
AB'den Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyetine onay

AB’de sınır kontrolleri 6 ay uzatıldı
AB de sınır kontrolleri 6 ay uzatıldı

AB, 39'luk Macron'u kurtarıcı olarak görüyor | ANALİZ
AB 39'luk Macron'u kurtarıcı olarak görüyor ANALİZ

Tarihte bugün: AB'nin temeli olan 'Shumann Deklarasyonu' yayınlandı
Tarihte bugün AB'nin temeli olan 'Shumann Deklarasyonu' yayınlandı

AB ülkelerinde arsenikli bebek maması şoku
AB ülkelerinde arsenikli bebek maması şoku

AB'nin ''açık kapı günü'
AB'nin ''açık kapı günü'

May'den AB'ye seçimlere müdahale suçlaması
May'den AB'ye seçimlere müdahale suçlaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 