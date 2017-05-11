AB Adalet Divanından 'Uber' görüşü

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar, Uber’in bir taşıma şirketi olduğu yönünde görüş bildirdi.
İspanya’nın Barcelona şehrinde faaliyet gösteren bir taksi derneğinin Uber'in bir taşıma şirketi olarak kabul edilmesi yönünde başvurusu, Lüksemburg merkezli AB’nin en yüksek hukuki merci olan AB Adalet Divanında ele alındı.
Başsavcı Szpunar, davaya ilişkin bugün açıkladığı görüşünde, Uber elektronik platformunun yenilikçi olmakla beraber taşıma alanında faaliyet gösterdiğini, bu nedenle şirketin ilgili ülkelerin hukuki düzenlemeleriyle uyumlu olarak gerekli lisans ve izinleri alması gerektiği yönünde görüş verdi.
Uber'in sadece sürücülerle yolcular arasında bir arabuluculuk olarak kabul edilemeyeceğine dikkati çeken Başsavcı Szpunar, şirketin sunduğu hizmetlerin "şüphesiz" taşıma alanına girdiğini açıkladı.
Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.
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AB Adalet Divanı Başsavcısı Szpunar, Uber’in bir taşıma şirketi olduğu yönünde görüş bildirdi
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