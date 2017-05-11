19 yıl önce mülteci olarak ayrıldığı Türkiye'ye bakan olarak geldi

Sierra Leone Enformasyon ve İletişim Bakanı Muhammed Bangura, "Türkiye 19 yıl önce bana sığınma şansı vermeseydi, bugün burada bakan olarak oturup konuşamazdım. Suriye, İran ya da Afganistan'dan gelip Türkiye'deki mülteci kampında kalan çok sayıda kişi daha iyi bir geleceğe sahip. Türkiye'yi anlamsız yere eleştirmek yerine insani yardımları için takdir etmeliler." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'ya eşlik eden Bangura, Türkiye'de mülteci olarak kaldığı dönemi ve Türk insanına ilişkin görüşlerini basın mensuplarına anlattı.
Bangura, 19 yıl önce geldiği Türkiye'de mülteci olarak 6 ay kaldığını ve ardından siyasi sığınma hakkı kazanarak Kanada'ya gittiğini söyledi.
Türk insanının dostane tavrı, misafirperverliği ve ülkede uygulanan açık politika nedeniyle Türkiye'de mülteci olmanın zor olmadığını dile getiren Bangura, Türk toplumuna çok rahat bir şekilde entegre olduğunu ve Türkiye'de bulunduğu süre içinde birçok arkadaş edindiğini belirtti.
Türkiye'nin hala ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Bangura, Türk hükümetinin Suriyeli mültecilerin idamesi noktasında çok önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Bangura, "19 yıl öncesinden şimdiye ülkede inanılmaz büyük değişimler gördüm. Bunun nedeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Türkiye'nin bölgede yaşanan savaşın parçası olmadığı halde bedel ödediğini ifade eden Bangura, şöyle devam etti:
"Türkiye sadece elini ihtiyacı olan insanlara uzatıyor. Batı veya uluslararası toplum mültecilere yardım çabalarında Türkiye'nin yanında olmalıdır. Mesela, eğer Türkiye 19 yıl önce bana sığınma şansı vermeseydi, bugün burada bir bakan olarak oturup konuşamazdım. Suriye, İran ya da Afganistan'dan gelip Türkiye'deki mülteci kampında kalan çok sayıda kişi daha iyi bir geleceğe sahip. Türkiye'yi anlamsız yere eleştirmek yerine, onu insani yardımları için takdir etmeliler."
Bangura, Türk halkına teşekkür etti.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile görüştü
Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 31 isyancı öldürüldü
Savaştan kaçarak, 19 yıl önce Türkiye'ye sığınan Bangura, yıllar sonra Ankara'ya ülkesinin Enformasyon ve İletişim Bakanı olarak geldi
AB Adalet Divanı Başsavcısı Szpunar, Uber’in bir taşıma şirketi olduğu yönünde görüş bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, AB Bakanlar Konseyinin Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisini onaylamasına ilişkin, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz” dedi
Schengen bölgesine seyahat edecek Ukrayna vatandaşları vizeden muaf tutulacak
Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç sınır kontrollerini 6 ay daha yapabilecek
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Seyyar, "Afrika'nın Sahra Akdeniz bölgesi, dünyanın yeni üretim üssü olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu pencereden baktığımızda Türk iş adamlarının şimdiden Afrika'da konuşlanması ve bir takım köşe başlarında olması gerekiyor" dedi
Alman ordusu içinde üst düzey siyasetçilere suikast düzenleyerek suçu sığınmacıların üzerine yıkmayı planlayan aşırı sağcı bir örgüt yapılanması olduğu iddiası ülkenin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor
Şili'de bazı eczanelerde marihuana bazlı ilaçlar satılmaya başlandı.
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Kuzey Kore'den kaynaklı nükleer ve balistik füze tehdidinin ele alınması için bünyesinde "Kore Görev Merkezi" kuracak
Atina'da kemer sıkma önlemlerini protesto eden bir grup gösterici, Maliye Bakanlığı binasını işgal etti
DAEŞ ile Mücadele Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, PYD'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne bazı silahların dağıtıldığını ve verilen silahların DAEŞ ile mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söyledi
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin'i kabul etti
Suriye Arap ve Türkmen Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Dede, "PKK/PYD'ye silah yardımı yapılırsa bölgenin demografik yapısı değişir. Rakka başta olmak üzere bölgede yaşayan tüm Suriyeliler sürgüne gönderilir" dedi
Viyana Kuşatması sırasında İtalya'da Moena'ya kaçan bir Yeniçeri'nin temelini attığı Türk köyü varlığını hala sürdürüyor