15:43, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Fransız gazeteci sınır dışı ediliyor





Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde fotoğraf çekerken gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias Depardon, Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Mathias Depardon'un sınır dışı edilmesi için işlemler sürüyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye'de yaşayan gazeteci Mathias Depardon, geçen pazartesi günü National Geographic için Batman'ın Hasankeyf ilçesine fotoğraf çekmeye gitti. Ilısu Barajı altında kalacak Hasankeyf'in taşınacağı yeni alanı görüntüleyen Depardon, burada yanında tercümanıyla birlikte gözaltına alındı. Sosyal medya hesabında PKK terör örgütü propagandası yapan paylaşımlarda bulunan Mathias Depardon sorgusunun adından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan Depardon, daha sonra Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Halen merkez Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Depardon'un avukatları sınır dışı işleminin iptali için başvuruda bulundu. Uluslar arası gazeteler adına çalışan Fransız gazeteci Mathias Depardon, belgesel fotoğrafçılığı da yapıyor.

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